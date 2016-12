भारत को दरक‍िनार रूस, पाकिस्‍तान और चीन अपनी दोस्‍ती को और ज्‍यादा मजबूत कर रहे हैं। इसी के चलते ये तीनों देश अफगानिस्‍तान में मौजूद इस्‍लामिक स्‍टेट(आईएसआईएस) का खात्‍मा करने में जुट गए हैं।

Story first published: Thursday, December 29, 2016, 17:46 [IST]

English summary

Russia, China and Pakistan new ties can create problem for india and america