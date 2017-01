रूसी राष्‍ट्रपति ब्‍लादीमिर पुतिन ने नए अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप पर वेश्‍या से मिलने पर लगे आरोपों पर दिया बयान। रूस की वेश्‍याएं दुनिया में बेस्‍ट लेकिन ट्रंप की नहीं हुई किसी से मुलाकात।

Story first published: Thursday, January 19, 2017, 17:01 [IST]

English summary

Russian President Vladimir Putin has said that he doesn't believe US President elect Donald Trump met with any prostitutes in Russia.