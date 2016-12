पुतिन ने परखी सेना की ताकत तो ट्रंप ने किया परमाणु हथियारों पर ट्वीट

वाशिंगटन। अमेरिका के नए राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने अपनी एक नई टिप्‍पणी से खलबली मचा दी है। डोनाल्‍ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका को अपनी परमाणु क्षमताओं को बड़े स्‍तर पर ताकतवर करना होगा और इन्‍हें बढ़ाना होगा।

अगले माह की 20 तारीख को ऑफिस संभालने वाले ट्रंप ने कहा कि जब तक दुनिया परमाणु हथियारों को लेकर बुद्धिमान नहीं होती अमेरिका को ऐसा करना ही होगा।

हालांकि बाद में ट्रंप के प्रवक्‍ता ने सफाई दी कि ट्रंप दरअसल परमाणु प्रसार के बारे में बात कर रहे थे।

ट्रंप का यह बयान रूस के राष्‍ट्रपति ब्‍लादीमिर पुतिन के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्‍होंने रूस की सेना की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए परमाणु हथियारों की संभावनाओं को बढ़ाने की बात कही थी।

The United States must greatly strengthen and expand its nuclear capability until such time as the world comes to its senses regarding nukes