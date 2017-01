अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकार को कहा आप नहीं पूछ सकते सवाल, आप फर्जी हैंं

अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहली बार पत्रकारों से मुखातिब हो रहे थे, उस दौरान वो एक पत्रकार से भिड़ गए।

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 3:27 [IST]

English summary

President-elect Donald J. Trump turns down CNN's Jim Acosta during his press conference in New York, calling the media outlet "fake news".