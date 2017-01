शपथ ग्रहण समारोह पर दर्शकों की संख्‍या कम बताने पर नाराज हुए राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप। मीडिया को दी चेतावनी, कहा गलत रिपोर्टिंग के लिए भुगतना पड़ेगा खामियाजा।

Story first published: Monday, January 23, 2017, 10:03 [IST]

English summary

President Donald Trump warned journalists for falsely reporting and called them the most dishonest human beings on earth.