अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप की शिक्षा मंत्री की ट्वीट में निकली व्‍याकरण की गलती। लोगों ने ट्विटर पर उड़ाया मजाक और ट्रंप के चयन पर उठाए सवाल।

Story first published: Monday, January 23, 2017, 15:33 [IST]

English summary

President Donald Trump's education minister tweets grammatically incorrect tweet and after her tweet she slammed on twitter.