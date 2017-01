इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्‍याहू को इनवाइट करने के बाद आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात करेंगे नए अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप। पीएम मोदी की तारीफ कर चुके हैं ट्रंप।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, January 24, 2017, 11:45 [IST]

English summary

President Donald Trump and PM Narendra Modi to talk on phone today.