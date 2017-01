अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह अपने भाषण चुनी हुई सरकार को देश की और देश के लिए काम करने वाली सरकार बताया।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Saturday, January 21, 2017, 13:12 [IST]

English summary

Similarities between President Donald Trump and Prime Minister Narendra Modi's fist speech after winning elections.