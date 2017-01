ऑफिस संभालते ही राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्‍याहू को भेजा व्‍हाइट हाउस आने का निमंत्रण। ईरान के साथ हुई परमाणु डील पर चर्चा के लिए अमेरिका जाएंगे नेतान्‍याहू।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Monday, January 23, 2017, 16:23 [IST]

English summary

President Donald Trump invites Israel PM Netanyahu To US to discuss Iran nuclear deal.