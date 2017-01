सीरिया के शरणार्थी अयलान कुर्दी की ही तरह बांग्‍लादेश-म्‍यांमार बॉर्डर पर रोहिंग्‍या बच्‍चे 16 माह के मोहम्‍मद की तस्‍वीर ने फिर मचाई सनसनी। टर्की के समुद्री किनारे पर मिली थी कुर्दी की लाश।

Story first published: Thursday, January 5, 2017, 13:45 [IST]

English summary

Picture of Rohingya muslim child is going viral like Syrian refugee Aylan Kurdi.