फिलीपींस के राष्‍ट्रपति ने भ्रष्‍ट अधिकारियों से निबटने का निकाला अजब-गजब तरीका बीच हवा में भ्रष्‍ट अधिकारियों को दी हेलीकॉप्‍टर्स से फेंकने की धमकी।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, December 29, 2016, 18:11 [IST]

English summary

Philippine President Rodrigo Duterte has threatened to throw corrupt officers from helicopters. He said that he has done this before.