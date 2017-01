पेंटागन ने भारत को बताया अमेरिका का दोस्‍त कहा डोनाल्‍ड ट्रंप एडमिनिस्‍ट्रेशन में भी मजबूत होंगे भारत-अमेरिका के रक्षा संबंध।

Story first published: Wednesday, January 4, 2017, 18:16 [IST]

English summary

Pentagon says defence relationship with India is on excellent path and it will continue in coming administration.