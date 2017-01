यौन शोषण का आरोप लगाना पड़ा महंगा, पाक TV चैनल ने दो महिला एंकर को किया बैन

महिला टीवी एंकर्स ने सीनियर अधिकारी पर लगाया यौन शोषण का आरोप तो चैनल ने कार्रवाई करने के बजाए उन्हें ही बैन कर दिया।

Story first published: Wednesday, January 25, 2017, 19:43 [IST]

English summary

Pakistan's state-run television has banned its two female anchors for "defaming" the channel by taking to social media and appearing in talk shows to raise alleged sexual harassment case against a senior official.