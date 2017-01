पाकिस्तानी क्रिकेटर वसीम अकरम के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। कोर्ट में गैर हाजिर रहने पर उनके खिलाफ ये वारंट जारी किया गया।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, January 10, 2017, 22:56 [IST]

English summary

A sessions court in Karachi on Tuesday issued a bailable arrest warrant against Pakistan’s former captain Wasim Akram after he missed 31 hearings of a case he filed against a retired Major after a road accident last year.