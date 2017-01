9 साल के लड़के को हवस का शिकार बनाना चाहता था 70 साल का बूढ़ा, अमेरिकी कोर्ट ने भेजा जेल

कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपी ने स्वीकार किया कि अमेरिका आने के पीछे उसका मकसद दो नाबालिग लड़कों के साथ शारीरिक संबंध बनाना था। ये दोनों लड़के सगे भाई थे।

Story first published: Thursday, January 19, 2017, 15:09 [IST]

English summary

Paedophile jailed for 13 year who travelled to US from britain to abuse minor boys.