ऑक्‍सफेम के अपने अध्‍ययन में इस बात का खुलाया किया है कि दुनिया भर में सिर्फ आठ लोगों के पास ही पूरी दुनिया की आधी से ज्‍यादा संपत्ति है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Monday, January 16, 2017, 13:53 [IST]

English summary

oxfam study says eight men own half the world's wealth