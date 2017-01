विदाई से पहले अपने चाय वाले दोस्त को फोन करना नहीं भूले ओबामा

अपनी विदाई से पहले अमेरिकी राष्‍ट्रपति बराक ओबामा ने टेलीफोन पर की भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात। ओबामा ने अमेरिका और भारत को करीब लाने के लिए मोदी को कहा थैंक्‍यू।

Thursday, January 19, 2017, 10:04 [IST]

Outgoing US President Barack Obama telephoned Prime Minister Narendra Modi before his departure from White House.