अमेरिकी राष्‍ट्रपति बराक ओबामा के वर्ष 2015 में दूसरे दौरे पर ताजमहल का दौरा भी शामिल था लिस्‍ट में। लेकिन सऊदी अरब के सुल्‍तान के निधन की वजह से टालना पड़ा दौरा।

Story first published: Thursday, January 19, 2017, 15:02 [IST]

English summary

Outgoing US President Barack Obama visited India twice however he couldn't visit Taj Mahal even for once.