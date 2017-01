ओसामा का बेटा हमजा आतंकी घोषित, जानिए 10 बड़ी बातें

अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक, हमजा बिन लादेन एक बड़ा खतरा बनकर उभरा है। उसने अमेरिकी नागरिकों को घर में घुसकर मारने की धमकी भी दी है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, January 6, 2017, 7:07 [IST]

English summary

Osama Bin Laden's son Hamza added in terror blacklist here are top 10 points.