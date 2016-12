चीन में शंघाई से लेकर कुनमिंग तक जाने वाली 2,252 किमी लंबा बुलेट ट्रेन नेटवर्क हुआ ऑपरेशनल। चीन के पांच प्रांतों को जोड़ने वाली इस बुलेट ट्रेन की स्‍पीड 330 किलोमीटर प्रति घंटा होगी।

Thursday, December 29, 2016, 15:47 [IST]

One the world's longest bullet train route operational in China.