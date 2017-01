अमेरिकी इतिहास में अब तक सिर्फ एक बार किसी राष्‍ट्रपति का कार्यकाल दो बार के बाद बढ़ाया गया है। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्‍ट को उनका कार्यकाल खत्‍म होने के बाद तीसरी बार राष्‍ट्रपति बनने का मौका मिला था।

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 13:31 [IST]

After the farewell speech of President Barack Obama people chanted, ' Four more years' for him. However no one can become president for third time in US.