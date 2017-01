अब मुश्किल होगा अमेरिका में नौकरी हासिल करना, वीजा नियमों में होगा बदलाव

अमेरिका में नौकरी पाना अब होगा काफी मुश्किल, एच1-बी वीजा में बदलाव के लिए अमेरिकी कांग्रेस की ओर से पेश किया गया बिल

Story first published: Friday, January 6, 2017, 11:39 [IST]

Now tough to get job in USA H1 B visa reform bill reintroduced by US Congress. This bill will stop the countries to hire employees from other countries in less salary.