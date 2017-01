अमेरिकी सेना में नए नियमों के बाद मिली पगड़ी, दाढ़ी और हिजाब की मंजूरी

अमेरिकी सेना में अब सिख सैनिक पहन सकेंगे पगड़ी और दाढ़ी और हिजाब पहनने पर भी मिलेगी सेना में एंट्री। सेना ने अल्‍संख्‍यकों के लिए बनाए नए नियम।

Story first published: Thursday, January 5, 2017, 16:40 [IST]

English summary

Now servicemen in US can wear turban, beard, hijab and other religious symbol.