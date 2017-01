फ्रांस ने की जैश चीफ मसूद अजहर को आतंकी घोषित करने की मांग

फ्रांस ने कहा जैश-ए-मोहम्‍मद कमांडर मौलाना मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित करने के लिए बहुत ही मजबूत कारण। संयुक्‍त राष्‍ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) का स्‍थायी सदस्‍य है फ्रांस।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Monday, January 16, 2017, 10:03 [IST]

English summary

Now France wants Jaish Chief Masood Azhar to be declared as a international terrorist and France is a permanent member of United Nations security Council.