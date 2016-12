पाकिस्‍तान के एक जनरल ने भारत को दिया था चीन-पाकिस्‍तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (सीपीईसी) का हिस्‍सा बनने का इनवाइट। चीन की आधिकारिक मीडिया ने कहा भारत को स्‍वीकार करना चाहिए पाक का यह इनवाइट। ‍

Story first published: Saturday, December 24, 2016, 14:52 [IST]

English summary

Now China asks India to accept Pakistan's offer and join the China Pakistan Economic Corridor.