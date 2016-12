अनिल ने बताया कि बीते 13 दिसंबर को उनके पांच साल के बच्‍चे को नॉर्वे के चाइल्‍ड वेलफेयर एसोशिएसन डिपार्टमेंट ने स्‍कूल से ही अपने कस्‍टडी में ले लिया।

Story first published: Thursday, December 22, 2016, 13:06 [IST]

English summary

Norway authorities have taken custody of a 5-year-old child from his NRI parents and have accused them of beating him up.