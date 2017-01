नॉर्थ कोरिया के तानाशाह ने अमेरिका समेत दुनिया को दी जानकारी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलेस्टिक मिसाइल का डेवलपमेंट अंतिम चरणों में किसी भी समय हो सकता है टेस्‍ट लॉन्‍च।

Story first published: Monday, January 2, 2017, 11:28 [IST]

English summary

North Korea all set for a test launch of its intercontinental ballistic missile and its leader Kim Jong-Un has informed the world about it.