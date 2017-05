नॉर्थ कोरिया ने दी धमकी किसी भी पल और कहीं भी हो सकता है परमाणु परीक्षण

नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने कहा किसी भी पल नॉर्थ कोरिया कर सकता है परमाणु परीक्षण।

Story first published: Monday, May 1, 2017, 17:43 [IST]

English summary

North Korea dictator Kim Jong Un warns of nuclear test at any time.