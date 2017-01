नए अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप के आने से पहले अमेरिकी रिपब्किलन सभा को बड़ी कामयाबी। राष्‍ट्रपति बराक ओबामा के हेल्‍थकेयर को खत्‍म करने के लिए शुरू हुई प्रक्रिया।

Story first published: Saturday, January 14, 2017, 10:57 [IST]

English summary

US House of Republicans has won passage of a measure starting the process of dismantling Obamacare, which was started by President Barack Obama.