चीन ने भारत को किया आगाह, कहा- ना बढ़ाए अमेरिका से नजदीकी

चीन ने भारत को अमेरिका से बढ़ते उसके आर्थिक रिश्तों पर आगाह किया है। सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका की ओर भारत का झुकाव बुद्धिमानी नहीं है।

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 4:49 [IST]

English summary

'Naive for India to tilt towards US in China-US trade war'.