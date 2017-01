मुंबई में जन्‍मे एश्‍ले जे टेलीस भारत में अमेरिकी राजदूत रिचर्ड वर्मा की जगह ले सकते हैं। नए अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप की ट्रांजिशन टीम से जुड़े सूत्रों ने वाशिंगटन पोस्‍ट को दी जानकारी।

Story first published: Monday, January 9, 2017, 14:11 [IST]

English summary

Mumbai-born strategic expert Ashley J Tellis could be Donald Trump's choice for next US envoy to India.