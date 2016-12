महिला ने पति के नाम फेसबुक पर पोस्ट लिख बेटे का गला घोंटा फिर खुद को मारी गोली

अमेरिका में एक 40 साल की महिला ने एक साल के बच्चे का गला घोंटने के बाद खुद को गोली मार ली। महिला ने फेसबुक पोस्ट पर बच्चे के लिए प्यार जताया तो खुद से अलग रह रहे पति को बुरा आदमी कहा।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, December 29, 2016, 19:05 [IST]

English summary

Mother kills herself baby after posting suicide note on Facebook