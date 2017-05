सऊदी अरब में फंसे हजारों कामगार 90 दिनों की आम माफी स्कीम के तहत भारत लौटने वाले हैं।

20,000 Indians to return from Saudi Arabia via amnesty scheme