मिस वर्ल्ड 2016 स्टेफनी डेल वैले के बारे में जानिए खास बातें

स्टेफनी डेल वैले का जन्म 30 दिसंबर 1996 में हुआ था। स्टेफनी डेल वैले एक छात्रा हैं और स्पेनिश, अंग्रेजी तथा फ्रेंच बोलना जानती हैं।

Story first published: Tuesday, December 20, 2016, 11:20 [IST]

English summary

A teenage student from Puerto Rico has been crowned Miss World 2016, beating runners-up from the Dominican Republic and Indonesia, as well as more than 100 beauties from around the globe.