फेयरवेल स्‍पीच के बाद फर्स्‍ट लेडी मिशेल ओबामा ने राष्‍ट्रपति बराक ओबामा के लिए शेयर किया एक रोमांटिक मैसेज। ओबामा के साथ अपने सफर और रिश्‍ते को बताया गौरवशाली पल।

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 12:53 [IST]

English summary

Michelle Obama shared romantic but an emotional message for his husband Barack Obama on after his farewell speech.