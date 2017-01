अमेरिका की फर्स्‍ट लेडी मिशेल ओबामा शुक्रवार को अपनी फेयरवेल स्‍पीच में हुईं भावुक। युवाओं से कहा डरने की बजाय खुद को शिक्षित करें।

Story first published: Saturday, January 7, 2017, 16:51 [IST]

US first lady Michelle Obama has delivered an emotional speech on Friday. She praised the diversity and asked youngsters of US to empower themselves.