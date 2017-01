मेक्सिको के राष्ट्रपति की डोनाल्ड ट्रंप को दो टूक, दीवार की कीमत नहीं चुकाएंगे

मेक्सिको के राष्ट्रपति ने मेक्सिको दीवार की कीमत चुकाने से किया इनकार, बोलें हम दीवार में भरोसा नहीं करते हैं और हम इसकी कीमत नहीं चुकाएंगे।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, January 26, 2017, 18:49 [IST]

English summary

Mexican president says we will not pay for the wall. Donald Trump has started the process to construct the wall.