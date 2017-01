डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से नाराज हुए मेक्सिको के राष्ट्रपति, अमेरिका का प्रस्तावित दौरा किया रद्द

इससे पहले कभी दोनों देशों के बीच ऐसी तनावपूर्ण स्थिति देखने को नहीं मिली है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आक्रामक रवैये से इस बार ऐसी स्थिति पैदा हो गई है।

Story first published: Friday, January 27, 2017, 2:43 [IST]

English summary

mexican president cancels the visit of us after the tweet of donald trump