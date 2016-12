मुसलमानों को मारने की साजिश कर रहे युवक को 30 वर्ष की सजा

अमेरिकी मैकेनिक ग्‍लेनडन क्रॉफर्ड एक्सरे गन से मुसलमानों को मारने की साजिश रच रहा था। न्‍यूयॉर्क के कोर्ट ने सुनाई 30 वर्ष की सजा।

Story first published: Tuesday, December 20, 2016, 16:06 [IST]

English summary

Man Gets 30 years in prison to kill Muslims with X-Ray divice in New York, US.