इजरायल: हैफा की तेल रिफाइनरी के टैंक में लगी भीषण आग, देखिए इसका वीडियो

इजरायल की यह सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। इसके एक टैंक में आग लगने के बाद आसमान में भयानक लपटें उठने लगीं और आसपास का इलाका धुएं से भर गया।

Story first published: Monday, December 26, 2016, 3:59 [IST]

English summary

A large fire broke out in oil refinery of Haifa, Israel on Sunday afternoon. Firefighters are trying to quell the conflagration.