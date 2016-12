पाकिस्तान के हल्क रोजना खाते हैं 4 मुर्गे, 36 अंडे, 3 किलो गोश्त, पीते हैं 5 लीटर दूध

पाकिस्तान में एक शख्स हैं खान बाबा, जिनका वजन है 436 किलो। वह रोजाना 4 मुर्गे, 36 अंडे, 3 किलो गोश्त खाते हैं और इसके अलावा रोजना 5 लीटर दूध पीते हैं।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, December 29, 2016, 20:38 [IST]

English summary

khan baba of pakistan use to eat a heavy diet