महिला सांसद ने महिलाओं से कहा, बिना वोटर कार्ड वाले पतियों के साथ ना बनाएं संबंध

इस महिला सांसद ने महिलाओं से ऐसी अपील की है कि बिना वोटर कार्ड वाले पुरुषों की नींद हराम हो गई है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Wednesday, January 18, 2017, 11:24 [IST]

English summary

Kenya MP Mishi Mboko urged all women to not let men have sex with them if they do not make their voting cards.