क्रिसमस पार्टी में नामी स्टार ने उतार दिए कपड़े, नशे में सरेआम किया गंदा काम

टीवी स्टार और उसके पूर्व प्रेमी डेन बॉवर्स को एनर्जी सेव की ओर से आयोजित कार्यक्रम के लिए करीब 10 लाख रुपये (£13,000) दिए गए थे। अब आयोजक उनसे अपना पैसा वापस मांग रहे हैं।

Story first published: Wednesday, December 21, 2016, 16:52 [IST]

English summary

Katie Price strips naked in toilets and gropes strangers at a Christmas party .