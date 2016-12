पर्ल हार्बर, एक हमला जिसमें जापान ने ले ली थी 2500 अमेरिकी सैनिकों की जान

पर्ल हार्बर का दौरा करने वाले पहले जापानी प्रधानमंत्री हैं शिंजो एबे। राष्‍ट्रपति बराक ओबामा भी जापानी पीएम के साथ पहुंचे थे पर्ल हार्बर, कहा कभी इतने मजबूत नहीं थे अमेरिका और जापान के रिश्‍ते।

Story first published: Wednesday, December 28, 2016, 13:12 [IST]

English summary

Japanese PM Shinzo Abe and US President Barack Obama at Pearl Harbor where US President Obama has said that alliance with Japan has never been stronger.