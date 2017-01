ISIS की वॉर्निंग, वर्ष 2017 में यूरोप में मचेगी तबाही, होंगे आतंकी हमले

यूरोप की इंटेलीजेंस एजेंसियों और आईएसआईएस आतंकवादियों ने वर्ष 2017 में यूरोप में और ज्‍यादा लोन वोल्‍फ अटैक्‍स की चेतावनी। आईएसआईएस ने कहा वर्ष 2017 होगा यूरोप के लिए सबसे खतरनाक साल।

Story first published: Wednesday, January 4, 2017, 11:21 [IST]

English summary

In 2017 Europe will be rocked by a year of brutal terror attacks, intelligence agencies and ISIS terrorists are warning.