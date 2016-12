ISIS ने ली बर्लिन अटैक की जिम्मेदारी, कहा इस्लामिक स्टेट के एक सिपाही ने किया

सोमवार को एक ट्रक ने क्रिसमस मार्केट में खरीदारी कर रहे लोगों को रौंद दिया। ISIS ने इस घटना को अंजाम देने की जिम्मेदारी ली है।

Story first published: Wednesday, December 21, 2016, 6:06 [IST]

Islamic State has claimed the responsibility of Berlin attack. On Monday, a truck rammed into crowded Christmas market killing 12 people and injured many.