इराक: मोसुल में ISIS ने किया ट्रिपल कार बम ब्लास्ट, 23 की मौत

मोसुल के जिस इलाके में यह बम ब्लास्ट हुआ है वहां इराकी प्रशासन का कंट्रोल है। आईएसआईएस लगातार इस इलाके में अटैक कर रही है।

Story first published: Friday, December 23, 2016, 3:51 [IST]

English summary

ISIS car bombs have killed at least 23 people in an area of Mosul which was liberated from the jihadi group.