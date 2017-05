करीब 43 साल बाद नई मिस इराक चुनी गई ये सुंदरी, जानिए उनके बारे में...

कभी आतंक, गृहयुद्ध, जातीय संघर्ष समेत कई तरह परेशानियों से घिरे इराक में नया बदलाव देखने को मिला है। 2015 में यहां नई मिस इराक चुनाव हुआ। इस राष्ट्र में इससे पहले 1972 में मिस इराक का चुनाव हुआ था।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, May 5, 2017, 21:50 [IST]

English summary

Iraq Has Chosen Its First Beauty Queen Since 1972, you know about her.