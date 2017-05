इंडो-अमेरिकन उस समय लुट गए जब वो अपनी सहकर्मी की जान बचा रहे थे

34 साल अनिल वानवल्ली मैनहट्टन स्टेशन पर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। तभी उनकी सहकर्मी 26 साल की माधुरी रिकेरला ट्रेन की पटरी पर गिर गई। अनिल ने माधुरी की जान अपनी जान की बाजी लगाकर बचाई।

Story first published: Tuesday, May 2, 2017, 14:18 [IST]

Indo-american Robbed While Saving Co-Worker life

