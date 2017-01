अमेरिका की इंटेलीजेंस एजेंसी सेंट्रल इंटेलीजेंस एजेंसी (सीआईए) की अर्काइव ने रिलीज के लिए 930,000 डॉक्‍यूमेंट्स। भारत में वर्ष 1975 में आपातकाल की घटना के बारे में अमेरिका था अनजान।

Story first published: Monday, January 23, 2017, 12:10 [IST]

English summary

US intelligence Agency CIA's records say that US administration had no clue about former Prime Minister Indira Gandhi's emergency plans.